Депутатов заставили покинуть свои места — парламент пришлось кварцевать

В украинском парламенте проходит внеочередное заседание Верховной Рады в условиях карантина.
Всех парламентариев заставили снарядиться в маски, многие также пришли в резиновых перчатках.
Однако превентивные меры то и дело многие нарушали. Заместитель главы парламента Руслан Стефанчук буквально каждые минут 10-15 делал замечания разным депутатам, которые снимали маски.
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Те, в свою очередь, бунтовали, так как им они мешают разговаривать.
В 19.30 заседание Рады прервали, так как необходимо было провести кварцевания зала.
Ранее Факты ICTV писали, что президент Украины Владимир Зеленский снял медицинскую маску во время выступления перед народными депутатами в Верховной Раде.
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