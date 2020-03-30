Для лечения больных коронавирусом определено более 240 больниц — Ляшко

В Украине определены больницы первой волны, которые будут принимать больных коронавирусом.

Об этом на брифинге заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

Более 240 больниц предназначены для приема больных с коронавирусной инфекцией. Однако к ним могут добавляться и другие заведения.

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Виктор Ляшко отметил, что в случае массового поступления больных коронавирусом, вчера у этих больниц были развернуты палатки для санитарной сортировки.

— Именно в этих палатках будут производить сортировку, и в стационары, которые в дальнейшем станут изолятором, будут запускаться только люди с коронавирусной болезнью. Все остальные больные будут сортироваться в палатках, вне стационара. Это позволит предотвратить внутрибольничное инфицирование и отсортировывать легких и тяжелых больных, — сказал Ляшко.

К слову, больницы в Украине используют новые подходы при лечении больных коронавирусом, которые Министерство здравоохранения обновило.