Экономический кризис в Украине: Шмыгаль назвал два сценария

Украина должна сотрудничать с международными партнерами, чтобы победить эпидемию коронавируса и ее последствия.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Премьер подчеркнул, что у Украины есть два сценария развития сотрудничества с международными партнерами. Один из них – принятие двух законов (Закон про рынок земли и Закон о регулировании банковской сферы – Ред.) и получение денег от МВФ, а второй – экономический кризис и большая вероятность дефолта.
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По его словам, Украина сейчас сотрудничает с МВФ, Евросоюзом, Всемирным банком и Банком реконструкции и развития.
Шмыгаль отметил, что Украина должна помочь пенсионерам, безработным и бизнесу, который терпит большие убытки из-за карантина.
Напомним, 30 марта нардепы 267 голосами поддержали в первом чтении и за основу законопроект №2571-д о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.