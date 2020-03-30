Глава Запорожской ОГА Самардак заболел коронавирусом

У главы Запорожской ОГА Григория Самардака обнаружили коронавирус Covid-19.
Об этом сообщили на сайте ведомства.
Сейчас чиновник находится под наблюдением семейного врача.
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— Григорий Самардак обращается ко всем жителям области с пожеланием крепкого здоровья, прежде всего, и просьбой ответственно отнестись к принятых в стране и в области карантинных мероприятий. Он также благодарит врачей, которые сегодня оказывают помощь жителям области, — говорится в сообщении.
Семья Самардака сейчас находится в самоизоляции.
Напомним, от Covid-19 умер экс-заместитель главы Киевской ОГА Олег Мищенко.
Источник: Запорізька ОДА
Фото: Григорій Самардак
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