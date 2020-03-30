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Факты / Украина / Общество

Инцидент в Борисполе: туристы обязаны проходить двухнедельную обсервацию

В Украине обсервация становится необходимостью. В связи с пандемией коронавируса в мире граждане обязаны исполнять надлежащие процедуры, а власть их регламентировать.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя инцидент в аэропорту Борисполь.

— Я призываю граждан ответственно относиться не только к своему здоровью, но и к здоровью других. И, безусловно, власть должна создавать также надлежащие процедуры, которые граждане обязаны соблюдать в этот сложный период, — сказал Кулеба.

Также он добавил, что украинец готов пренебречь общественным интересом и процедурами, чтобы сесть в такси и уехать домой.

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— Министерство здравоохранения определило требования к учреждениям обсервации и вчера правительство приняло постановление, которое обязывает граждан проходить двухнедельную обсервацию после возвращения в Украину.

По сути, это потенциальный разгон вируса с супер скоростью, — подчеркнул Кулеба.

Напомним, часть украинских туристов, прилетевших в Борисполь с Бали, отказываются отправиться на обсервацию и продолжают находиться в самолете уже более восьми часов.

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