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Факты / Украина
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин с 12 марта введен на всей территории Украины с целью недопущения распространения нового коронавируса.

До 24 апреля приостановлены занятия в университетах, школах и садах. Отменены массовые мероприятия.

Авиакомпании остановили регулярные рейсы.

С полуночи 16 марта приостановили работу 94 пункта пропуска на государственной границе. В 49 других пунктах приостанавливается пешеходное сообщение.

С 17 марта по 24 апреля все пункты пропуска (пункты контроля) через государственную границу временно закрыты для международных пассажирских перевозок.

Запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения до 1 июня.

Минздрав обязал больницы перенести плановые операции на более поздний срок, чтобы освободить места для приема больных коронавирусом.

По состоянию на 30 марта общее количество больных коронавирусом в Украине достигло 480 человек, 11 умерли и шесть выздоровели.

Сейчас коронавирусную болезнь выявлено во всех областях Украины, кроме Кировоградской.

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10:04 - 30 марта

По состоянию на 10.00 30 марта в Украине зафиксировано 480 случаев коронавирусной болезни, из них 11 летальных 6 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 62 новых случая.

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10:02 - 30 марта

По состоянию на 9.45 30 марта в Одессе зафиксировано 8 случаев коронавируса.

Всего за минувшие сутки обратились 9 человек с подозрением.

У 4 пациентов отобраны анализы и направлены в вирусологическую лабораторию г. Одесса. Там проводится тестирование на грипп, ОРВИ и коронавирус.

На стационаре находится 38 человек.

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09:40 - 30 марта

На Днепропетровщине лабораторно подтвердили еще два случая коронавируса. Covid-19 обнаружили у жителей Кривого Рога и Новомосковска. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко.

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09:39 - 30 марта

В Донецкой области зафиксировали 4 новых случая коронавируса. Все — в Мариуполе. Лабораторные исследования выявили вирус у двух мужчин 47 и 50 лет и двух женщин — 72 и 95 лет.

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08:52 - 30 марта

Украина будет просить международные организации отправить в отдельные районы Донецкой и Луганской областей гуманитарные конвои со средствами защиты от коронавируса.

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08:49 - 30 марта

Кабинет министров на внеочередном заседании упростил получение пособия по безработице на период ограничительных мер из-за распространения коронавируса.

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08:48 - 30 марта

С начала карантинных мер и до сих пор Министерству иностранных дел Украины удалось вернуть на родину 144 698 человек, часть из которых эвакуировали бесплатно.

Сейчас 174 украинца за рубежом находятся на карантине, а еще 27 — проходят лечение от Covid-19.

Восемь сограждан выздоровели от болезни, а четверо — погибли.

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08:46 - 30 марта

Кабинет министров принял решение об обязательности обсервации для тех украинцев, которые возвращаются из-за границы.

— Только что правительство приняло решение об обязательности соблюдения режима обсервации для тех украинцев, которые возвращаются из-за границы, — заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

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08:40 - 30 марта

По состоянию на 22.00 29 марта в Украине зафиксировано 475 случаев коронавируса. Также зафиксировано 10 летальных случаев, шесть выздоровели.

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19:36 - 29 марта

В Украине больше всего на Covid-19 болеют люди в возрасте от 31 до 40 лет.

— Если рассматривать возрастную структуру пациентов с лабораторно подтвержденными случаями заболевания Covid-19 за минувшие сутки, больше всего заболело людей в возрасте от 31 до 40 лет. Это 22% от общего количества, — заявил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

Статистика заболеваемости коронавирусом по возрасту:

  • от 0 до 10 лет — 5,4%;
  • от 11 до 20 лет — 4,5%;
  • от 21 до 30 лет — 12,5%;
  • от 31 до 40 лет — 22,4%;
  • от 41 до 50 лет — 20,4%;
  • от 51 до 60 лет — 21,3%;
  • от 61 до 70 лет — 11,9%;
  • от 71 до 80 лет — 1,4%;
  • от 81 до 90 лет — 0,2%.

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