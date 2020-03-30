По состоянию на 30 марта 2020 года в Украине зафиксировано 480 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией, которая зародилась в китайском городе Ухань.
11 человек умерло, а шестеро выздоровели.
По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОЗ Украины и областных лабораторных центров в течение суток подтверждено 62 положительные результаты ПЦР-исследования на новую коронавирусную инфекцию.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область — 23 случая;
- Волынская область — 2 случая;
- Днепропетровская область — 8 случаев;
- Донецкая область — 6 случаев;
- Житомирская область — 5 случаев;
- Закарпатская область — 1 случай;
- Запорожская область — 11 случаев;
- Ивано-Франковская область — 41 случай;
- Кировоградская область — 4 случая;
- Киев — 102 случая;
- Киевская область — 49 случаев;
- Львовская область — 6 случаев;
- Луганская область — 2 случая;
- Одесская область — 8 случаев;
- Полтавская область — 1 случай;
- Ровенская область — 11 случаев;
- Сумская область — 9 случаев;
- Тернопольская область — 60 случаев;
- Харьковская область — 1 случай;
- Херсонская область — 1 случай;
- Хмельницкая область — 2 случая;
- Черновицкая область — 75 случаев;
- Черкасская область — 50 случаев;
- Черниговская область — 2 случая.
Напомним, на сайте Верховной Рады Украины появились два проекта постановления №3281 и №3283, где говорится об увольнении двух министров: главы Минздрава Ильи Емца и главы Минфина Игоря Уманского.