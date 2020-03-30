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Факты / Украина / Общество

Количество инфицированных коронавирусом в Украине выросло до 480 человек

По состоянию на 30 марта 2020 года в Украине зафиксировано 480 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией, которая зародилась в китайском городе Ухань.

11 человек умерло, а шестеро выздоровели.

По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОЗ Украины и областных лабораторных центров в течение суток подтверждено 62 положительные результаты ПЦР-исследования на новую коронавирусную инфекцию.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область — 23 случая;
  • Волынская область — 2 случая;
  • Днепропетровская область — 8 случаев;
  • Донецкая область — 6 случаев;
  • Житомирская область — 5 случаев;
  • Закарпатская область — 1 случай;
  • Запорожская область — 11 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 41 случай;
  • Кировоградская область — 4 случая;
  • Киев — 102 случая;
  • Киевская область — 49 случаев;
  • Львовская область — 6 случаев;
  • Луганская область — 2 случая;
  • Одесская область — 8 случаев;
  • Полтавская область — 1 случай;
  • Ровенская область — 11 случаев;
  • Сумская область — 9 случаев;
  • Тернопольская область — 60 случаев;
  • Харьковская область — 1 случай;
  • Херсонская область — 1 случай;
  • Хмельницкая область — 2 случая;
  • Черновицкая область — 75 случаев;
  • Черкасская область — 50 случаев;
  • Черниговская область — 2 случая.

Напомним, на сайте Верховной Рады Украины появились два проекта постановления №3281 и №3283, где говорится об увольнении двух министров: главы Минздрава Ильи Емца и главы Минфина Игоря Уманского.

Источник: Минздрав

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