По состоянию на 03.00 понедельника в мире зафиксировали 703 734 случаев заражения коронавирусом, скончались 33 210 человек, выздоровели более 146 тыс., сообщила газета South China Morning Post.
По данным американского университета Джона Хопкинса, число инфицированных в мире составило 720 117.
Коронавирус в мире
Грустное лидерство по числу заболевших держат США, где зафиксировано 136 880 инфицированных и 2 409 смертельных случаев.
В Европе лидером по количеству заражений остается Италия, в которой 10 779 жертв инфекции и 97 689 больных.
На материковом Китае за истекшие сутки зарегистрирован 31 новый случай заражения коронавирусом, 30 из них — у людей, прибывших из-за рубежа.
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Коронавирус в Украине
По состоянию на 30 марта в Украине 475 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 10 умерли и 6 вылечились.
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Источник: South China Morning Post