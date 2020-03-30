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Факты / Украина

Число жертв в мире от коронавируса превысило 33 тыс. человек

По состоянию на 03.00 понедельника в мире зафиксировали 703 734 случаев заражения коронавирусом, скончались 33 210 человек, выздоровели более 146 тыс., сообщила газета South China Morning Post.

По данным американского университета Джона Хопкинса, число инфицированных в мире составило 720 117.

Коронавирус в мире

Грустное лидерство по числу заболевших держат США, где зафиксировано 136 880  инфицированных и 2 409  смертельных случаев.

В Европе лидером по количеству заражений остается Италия, в которой 10 779 жертв инфекции и 97 689 больных.

На материковом Китае за истекшие сутки зарегистрирован 31 новый случай заражения коронавирусом, 30 из них — у людей, прибывших из-за рубежа.

Читайте: Карта распространения коронавируса онлайн — статистика

Коронавирус в Украине

По состоянию на 30 марта в Украине 475 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 10 умерли и 6 вылечились.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в онлайне на Фактах ICTV.

Источник: South China Morning Post

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