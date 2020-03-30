Коронавирус во Львове: медикам дополнительно выплатят по 10 тыс. грн

Во Львове будут выплачивать дополнительно по 10 тыс. грн всем врачам и медсестрам, которые будут работать с больными Covid-19, сообщил мэр города Андрей Садовой, отметив, что подпишет 30 марта распоряжение, которым перераспределяет финансирование зарплат в органах власти.

— Доплату делаем, независимо от того — это больница городского подчинения или областного. Главные больницы должны подать списки, — добавил он.

Кроме того, по его словам, увеличат премии коммунальщикам, обеспечивающим жизнедеятельность города в условиях карантина (штаб, дворники, работники службы ритуальных услуг, водители общественного транспорта, социальные работники, которые сейчас носят продукты пожилым людям, аварийные службы).

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— Для всех остальных работников премии отменяются. Своим распоряжением также отказываюсь от любых премирований на все время карантина, — подытожил Садовой.

К слову, в Украине не будут госпитализировать людей с коронавирусом, которые переносят заболевание в легкой форме.

Истчник: Андрій Садовий