Минздрав ввел новые подходы к лечению Covid-19 – Ляшко

Больницы в Украине используют новые подходы при лечении больных коронавирусом, которые Министерство здравоохранения обновило в субботу, 28 марта.

Сейчас экспертная группа при министерстве изучает опыт медиков Италии, Франции и Китая, чтобы до среды предложить еще более новые подходы к предоставлению помощи, заявил замминистра здравоохранения и главный санитарный врач Виктор Ляшко.

— Если видим, что нет других вариантов спасти жизнь, то врачу необходимо предоставить юридическую возможность использовать лексредства вне протокола лечения,- отметил он.

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Ляшко также добавил, что на сайте Национальной службы здоровья есть список из 240 больниц так называемой «первой волны», куда будут принимать больных коронавирусом.

К слову, в Украине не будут госпитализировать людей с коронавирусом, которые переносят заболевание в легкой форме.