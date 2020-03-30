В Одесской области зафиксировали еще один случай коронавируса

Житель города Южный Одесской области заболел коронавирусом.
Об этом сообщил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый.
— Мужчина 1974 года вернулся из заграничного путешествия и почувствовал себя плохо. Дистанционно обратился к семейному врачу, а позже был госпитализирован, — говорит Куцый.
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Круг контактных лиц установлен и составляет 37 человек. Все они должны самоизолироваться.
Напомним, в Одесской области, до случая с мужчиной из Южного, было зафиксировано четыре случая заболевания коронавирусом Covid-19.
Источник: Максим Куцый
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