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Факты / Украина

На Тернопольщине медсестры увольняются из-за коронавируса

В Тернопольской области несколько медсестер уволились после того, как 25 медиков заразились коронавирусом.

Заместитель главы Монастыриской РГА Павел Дронь заявил, вскоре в регионе может возникнуть нехватка медперсонала, однако пока медиков достаточно.

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— Несколько заявлений написано на увольнение. Они, видимо, будут уволены, если они не хотят работать, и будут приняты на работу другие. Работают десять врачей, которые задействованы в больнице, переоборудованной под инфекционный госпиталь, и примерно 15 медсестер, — отметил Дронь.

Ранее Факты ICTV писали, что 30 марта в Белой Церкви от осложнений коронавируса  умер 46-летний мужчина.

Мужчина работал врачом-судмедэкспертом. Предположительно он был инфицирован коронавирусом во время поездки за границу.

Источник: Громадське

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