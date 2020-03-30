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Больше всего болеют 30+ и в Печерском районе: статистика коронавируса в Киеве

По состоянию на 30 марта в Киеве обнаружили 102 больных коронавирус. Это самый высокий зафиксированный показатель на территории Украины.

Мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга призвал не верить в стереотип, что коронавирусом болеют только люди пожилого возраста.

— В Киеве коронавирус обнаружили у двух детей.

По словам Кличко, в столице больным преимущественно более 30 лет и некоторые из них находятся в тяжелом состоянии в палатах интенсивной терапии.

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Статистка распространения коронавируса по районам:

  • Печерский — 27;
  • Соломенский — 16;
  • Голосеевский — 14;
  • Дарницкий — 13;
  • Святошинский — 8;
  • Шевченковский — 7;
  • Оболонский — 6;
  • Подольский — 5;
  • Днепровский — 2.

Статистика поширення коронавірусу Києвом

Напомним, по состоянию на 10.00 30 марта в Украине зафиксировано 480 случаев коронавируса, из них — 11 летальных, 6 пациентов выздоровели. Всего за сутки выявили 62 новых случая.

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