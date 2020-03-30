По состоянию на 30 марта в Киеве обнаружили 102 больных коронавирус. Это самый высокий зафиксированный показатель на территории Украины.
Мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга призвал не верить в стереотип, что коронавирусом болеют только люди пожилого возраста.
— В Киеве коронавирус обнаружили у двух детей.
По словам Кличко, в столице больным преимущественно более 30 лет и некоторые из них находятся в тяжелом состоянии в палатах интенсивной терапии.
Читайте: Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости
Статистка распространения коронавируса по районам:
- Печерский — 27;
- Соломенский — 16;
- Голосеевский — 14;
- Дарницкий — 13;
- Святошинский — 8;
- Шевченковский — 7;
- Оболонский — 6;
- Подольский — 5;
- Днепровский — 2.
Напомним, по состоянию на 10.00 30 марта в Украине зафиксировано 480 случаев коронавируса, из них — 11 летальных, 6 пациентов выздоровели. Всего за сутки выявили 62 новых случая.