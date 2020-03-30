Отопление в Киеве могут отключить уже к концу недели.
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга.
— Если прогноз не изменится — в конце этой недели мы будем отключать отопление, — отметил Кличко.
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Городской голова подчеркнул, что отопление можно выключили только тогда, когда средняя суточная температура будет составлять не ниже +8 градусов.
— По прогнозам до четверга предполагается минусовая температура, — добавил Виталий Кличко.
Напомним, в Киеве завершение отопительного сезона отложили из-за снижения температуры.
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