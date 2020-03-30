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Отопление в Киеве могут отключить до конца недели — Кличко

Отопление в Киеве могут отключить уже к концу недели.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга.

— Если прогноз не изменится — в конце этой недели мы будем отключать отопление, — отметил Кличко.

Читайте: Карантин в Киеве: в школах и детсадах отключили отопление

Городской голова подчеркнул, что отопление можно выключили только тогда, когда средняя суточная температура будет составлять не ниже +8 градусов.

— По прогнозам до четверга предполагается минусовая температура, — добавил Виталий Кличко.

Напомним, в Киеве завершение отопительного сезона отложили из-за снижения температуры.

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