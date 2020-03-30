30 марта от осложнений коронавируса в Белой Церкви умер 46-летний мужчина.

Об этом сообщил мэр города Геннадий Дикий.

По его словам, мужчина работал врачом-судмедэкспертом. Предположительно он был инфицирован коронавирусом во время поездки за границу.

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Дикий рассказал, что врача доставили в больницу в тяжелом состоянии — его легкие почти не работали.

Мужчину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но спасти его не удалось.

Это первый зафиксированный случай смерти в Киевской области.

Мэр добавил, что в Белой Церкви находятся восемь пациентов с коронавирусом, один из них в тяжелом состоянии. У остальных состояние удовлетворительное.

Установлено 97 лиц, которые контактировали с больными. Они находятся под наблюдением врачей первичной медико-санитарной помощи.

Напомним, в роддоме в Белой Церкви женщина с коронавирусом родила ребенка.Первые два теста показали у 38-летней женщины негативный результат, но после того, как кровь отправили на анализ в Киев – Covid-19 подтвердился.

Женщина находилась на девятом месяце беременности и была направлена в роддом в Ворзеле. Когда был обнаружен коронавирус, ее перенаправили в Белую Церковь, а роддом закрыли на карантин.