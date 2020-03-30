Рада разрешила лечить коронавирус экспериментальными препаратами

Верховная Рада разрешила методы лечения и профилактики коронавируса Covid-19, которые практикуют в ЕС или США.

Решение было принято на внеочередном заседании 30 марта.

Согласно законопроекту №3275, к больным коронавирусом могут применяться методы лечения, если они были уже допущены официальным органом Соединенных Штатов Америки, стран-членов Европейского Союза.

Также допускаются методы лечения, которые разрешены в Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канаде, Китае и Израиле.

Читайте : Внеочередное заседание Рады 30 марта: все принятые законы (СПИСОК)

Таким образом, врачи могут использовать лекарства и методы лечения, которые еще не прошли лицензирование в Украине. Порядок назначения и применения таких лекарственных средств устанавливается Минздравом.

Кроме того, законопроект позволит ускорить процедуру регистрации лекарств.

Напомним, депутаты сегодня уволили Илью Емца с должности министра здравоохранения Украины. Он возглавлял ведомство 24 дня.