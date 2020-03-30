Рада разрешила судам проводить заседания онлайн

Верховная Рада разрешила проводить заседания в украинских судах в режиме онлайн на время карантина.

Об этом говорится в законопроекте № 3276, за который проголосовали депутаты на внеочередном заседании 30 марта.

— Мы гарантируем соблюдение прав, свобод и интересов лиц в уголовных процессах на период карантина, — говорится в заявлении парламентской фракции Слуга Народу.

Читайте: Рада разрешила лечить коронавирус экспериментальными препаратами

Документом предусматривается:

судебное заседание может происходить в режиме видеоконференции по решению суда;

рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в онлайн-режиме — только при согласии подозреваемого (обвиняемого);

если в конкретном суде невозможно определить следственного судью для рассмотрения ходатайства, дело может быть передано в другой суд;

если судья не может рассмотреть ходатайство об избрании или продлении меры пресечения — содержание под стражей, оно может быть передано на рассмотрение другому судье;

участие защитника в судебном заседании на время карантина обеспечивается в соответствии с требованиями действующего УПК.

Напомним, 30 марта Верховная Рада собралась на внеочередное заседание. За час работы успели проголосовать семь законопроектов. Также уволили с должности министра здравоохранения Илью Емца.

Источник: Слуга Народа