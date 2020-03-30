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Факты / Украина / Политика

Рада отклонила кандидатуры на должности министров финансов и здравоохранения

Верховная Рада Украины отклонила назначение Сергея Марченко министром финансов.

За назначение Марченко проголосовали 223 народных депутата при необходимых 226.

Также Рада отклонила назначение Максима Степанова министром здравоохранения.

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К слову, в понедельник, 30 марта, Рада уволила с должности министра финансов Игоря Уманского.

Сергей Марченко ранее входил в команду экспертов аналитического центра Bendukidze Free Market Center, сооснователем которого является экс-министр финансов Александр Данилюк.

Максим Степанов — хирург. С декабря 2011 по 2016 — директор полиграфкомбината Украина. С 2017 по 2019 — губернатор Одесской области.

Ранее Факты ICTV писали, что Сергея Сивохо уволили с должности советника секретаря СНБО.

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