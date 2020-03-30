Что такое дефолт, кто его объявляет, и что значит для государства

Пандемия коронавируса, смена правительства, всеукраинский карантин и повышение курса доллара. На этом фоне вновь активизировались разговоры о возможном дефолте Украины.

Дефолт объявляют тогда, когда страна не может рассчитаться со своими долгами своевременно и в полном объеме.

— В таком случае идут переговоры с кредиторами о том, чтобы списать часть долга, а часть — перенести на более поздний срок. В худшем случае страна просто отказывается платить долги, — объясняет Илона Сологуб, директор из политико-экономических исследований Киевской школы экономики.

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Кто объявляет дефолт

Министерство финансов. Они начинают переговоры с внешними кредиторами и предлагают договориться о переносе сроков или изменение условий погашения долга.

Последствия дефолта

Падает курс национальной валюты, так как снижается приток инвестиций. Часть инвесторов пытаются вывести свои дивиденды или отказываются от них.

Страна заимствует у других стран или МВФ, чтобы покрыть дефицит бюджета. Если происходит дефолт, то надо сокращать бюджетный дефицит. То есть повышать поступления или уменьшать расходы.

Опыт Украины

Украина пережила дефолт в 1998 году, когда экономический кризис ударил по гривне.

— В 1998 году курс был около двух гривен за доллар, затем стал пять гривен за доллар. То есть экономический кризис привел к значительной девальвации. Тогда в Украину пришел МВФ и мы провели определенные реформы, — говорит Сологуб.

Как писали Факты ICTV, если депутаты не будут голосовать нужные законы, дефолт накроет Украину. Об этом заявил с трибуны президент Владимир Зеленский 30 марта на внеочередном заседании Верховной Рады.

Позже пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявила, что украинская власть не рассматривает дефолт, поскольку рассчитывает на договоренности с Международным валютным фондом по увеличению финансирования.

Источник: Киевская школа экономики