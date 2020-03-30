Снайпер застрелил украинского бойца на Донбассе

Один украинский военный погиб в результате обстрела со стороны боевиков на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

— На одной из позиций в Донецкой области, от враждебного снайперского огня погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины, — говорится в сообщении.

В Луганской области в результате вражеского обстрела из минометов калибра 82 мм, осколочное ранение получил один украинский защитник. Его оперативно эвакуировали.

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Для подавления огня противника армия применила имеющееся вооружение. Потери противника уточняются.

Как писали Факты ICTV, 28 марта боевики обстреляли прифронтовую Авдеевку в Донецкой области. Пулю в ногу получила 65-летняя женщина, которая шла по улице.