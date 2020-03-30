Целеполагание и планирование: курс Персональная эффективность

Результаты исследования, проведенного в Гарвардском университете (Harvard University) и Стэнфордском исследовательском институте (Stanford Research Institute) показали, что 85% успеха человека в современном мире зависит от так называемых мягких навыков (soft skills) и только 15% от профессиональных твердых навыков ( hard skills).

Как же получить мягкие навыки, которым не учат в школах и университетах? Сайт Факты ICTV и Ассоциация инновационного и цифрового образования в рамках реализации социального проекта Образовательный хаб города Киева дает возможность бесплатно овладеть навыками XXI века каждому украинцу, независимо от своего возраста.

Курс Персональная эффективность, навык Целеполагание и планирование

Где найти мотивацию, если не знаешь, чего хочешь? Для того, чтобы оставаться энергичным, целеустремленным и мотивированным, необходимо правильно ставить цели и видеть результаты их реализации. Этот навык поможет вам обрести уверенность в себе и получать удовольствие от работы.

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Если вы хотите продолжить осваивать навык Целеполагание и планирование — заходите на портал социального проекта Образовательный хаб города Киева: территория новых возможностей для каждого eduhub.in.ua.

Здесь вы совершенно бесплатно, по инновационной модели смешанного обучения (blended learning), в которой эффективно сочетается онлайн-обучение с практическими тренингами, сможете приобрести этот и много других полезных навыков, которые помогут вам получить работу своей мечты, открыть собственное дело, улучшить взаимопонимание с близкими и друзьями и просто почувствовать себя счастливым и успешным человеком.

Напомним, ранее мы писали, как управлять собственными эмоциями.