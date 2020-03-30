В Броварах от коронавируса вылечилась 21-летняя девушка

В Броварах 21-летняя девушка вылечилась от коронавируса.

Об этом сообщил мэр города Игорь Сапожко.

— Сегодня пришел результат повторного ПЦР-теста на коронавирус 21-летней девушки, которая проходила лечение в инфекционном отделении ББКЛ. Второй тест также оказался отрицательный. Можем говорить о первом случае выздоровления от Covid-19 в Броварах, — рассказал он.

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Сапожко добавил, что по состоянию на 30 марта в Броварах зафиксирован один случай инфицирования коронавирусом — это мужчина, который вернулся из отпуска в Египте.

По словам мэра, он также идет на поправку.

Напомним, первый случай коронавируса в Броварах зафиксирован 24 марта. Известно, что речь шла о 21-летней девушке. Ее состояние медики оценивали как средней тяжести.