30 марта из-за коронавируса в Черновцах умер 84-летний мужчина. Пациент находился в Черновицкой городской больнице №1.
Пенсионер с подозрением на коронавирус попал в больницу вечером 25 марта в тяжелом состоянии. Его сразу госпитализировали в реанимацию. Мужчина находился на неинвазивной вентиляции легких.
27 марта у него подтвердился диагноз коронавируса. 30 марта пенсионер умер.
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Напомним, в Черновцах трое больных с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии.
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