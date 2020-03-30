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Факты / Украина

В Черновцах от коронавируса умер мужчина

30 марта из-за коронавируса в Черновцах умер 84-летний мужчина. Пациент находился в Черновицкой городской больнице №1.

Пенсионер с подозрением на коронавирус попал в больницу вечером 25 марта в тяжелом состоянии. Его сразу госпитализировали в реанимацию. Мужчина находился на неинвазивной вентиляции легких.

27 марта у него подтвердился диагноз коронавируса. 30 марта пенсионер умер.

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Напомним, в Черновцах трое больных с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии.

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