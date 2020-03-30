Состоянию на 12.00 30 марта в Киеве зафиксировано 102 больных коронавирусом.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга.

— За прошедшие сутки подтвердили 20 лабораторных случаев.

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Среди больных — 11 женщин в возрасте от 20 до 61 года и 9 мужчин от 29 до 71 лет.

— Четыре человека — это семейный круг, заразившихся от семьи.

Также двое пациентов уже вылечились и их уже выписали из Александровской больницы.

Напомним, по состоянию на 10.00 30 марта в Украине зафиксировано 480 случаев коронавируса, из них — 11 летальных, 6 пациентов выздоровели. Всего за сутки выявили 62 новых случая.