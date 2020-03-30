У врача из Луцка после смерти обнаружили коронавирус

У врача-гинеколога Волынской клинической больницы, который умер 29 марта, после смерти подтвердили коронавирус.

О лабораторных исследованиях на коронавирус родственникам якобы стало известно уже тогда, когда тело покойного отдали для захоронения и оно находилось в нижнем храме Свято-Троицкого кафедрального собора.

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Однако в пресс-службе Волынской ОГА заверили, что на момент, когда тело покойного отдавали родственникам, уже было известно, что коронавирус подтвердился и родным умершего об этом сообщили.

Также им объяснили, что они ответственны за соблюдение соответствующих санитарных норм при погребении.

Ранее Факты ICTV писали, что 30 марта в Белой Церкви от осложнений коронавируса умер 46-летний мужчина.

Мужчина работал врачом-судмедэкспертом. Предположительно он был инфицирован коронавирусом во время поездки за границу.

Источник: ВолиньPost