В масках и без: депутаты заблокировали заседание Рады

Внеочередное заседание Верховной Рады пришлось прервать, чтобы провести кварцевание. После того, как депутаты вернулись в зал, замглавы парламента Руслан Стефанчук предложил продолжить голосование за правки к закону о рынке земли.

Однако большему количеству нардепов в зале эта идея не понравилась. Они начали требовать, чтобы Стефанчук провел повторную регистрация парламентариев, так как в зале их нет, а карточки находятся на местах. В зале не находились необходимые для голосования 226 нардепов.

В свою очередь, Стефанчук отметил, что регистрация проводится в начале пленарного заседания.

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Это вызвало скандал, нардепы начали бунтовать, а многие даже сняли маски, чтобы докричаться до замглавы Рады.

Переговоры на повышенных тоннах закончились тем, что депутаты продолжили обсуждать правки к закону о рынке земли.

Ранее Факты ICTV писали, что в 19.30 заседание Рады прервали, так как необходимо было провести кварцевания зала.

Парламент рассматривает правки к закону о рынке земли. Ранее депутаты уже приняли так называемый банковский закон и назначили министров здравоохранения и финансов.