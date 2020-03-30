30 марта в Ровенской области умерла женщина, у которой подозревали коронавирус.
Об этом сообщил председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль.
29 марта поздно вечером 59-летняя жительница села Тынное попала в Сарненскую больницу вместе с внуком.
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Женщина умерла ночью, а ее внук сейчас находится в реанимации.
Экспресс-тесты на коронавирус показали отрицательный результат, но их биологические образцы проверят с помощью ПЦР-тестов.
Напомним, 28 марта в Ровенской области умерла 58-летняя женщина, у которой обнаружили коронавирусную инфекцию.
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