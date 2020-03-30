Правительство поможет жителям ОРДЛО со средствами защиты от коронавируса

Украина будет просить международные организации отправить в отдельные районы Донецкой и Луганской областей гуманитарные конвои со средствами защиты от коронавируса.

Об этом сообщил вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Он отметил, что Украина своих граждан не бросает и будет заботиться о них.

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— Согласно Конституции, каждый гражданин Украины подлежит защите. Наша задача-обеспечить всех граждан Украины тестами, защитными масками, медицинской помощью — всем, что необходимо. В частности, конечно, и наших граждан, проживающих на временно оккупированной территории, — отметил Резников.

К слову, на оккупированных территориях Донецкой и Луганской зафиксировано около 800 пациентов с жалобами на ОРВИ.

Около 150 из них были госпитализированы с подозрением на пневмонию. Среди них — дети 11 и 13 лет.