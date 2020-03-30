В Украине упал спрос на иностранную валюту

Нацбанку 30 марта не приходилось продавать валюту из резервов для сдерживания курса валют.
Об этом сообщают в Национальном банке Украины.
— Как и на прошлой неделе, рынок балансировался без нашего участия около отметки 28 грн за доллар. Спрос и предложение валюты со стороны бизнеса в целом уравновешены, — отмечают в Нацбанке.
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Спрос на валюту упал и среди граждан. Украинцы начали продавать валюты больше, чем покупать.
Официальный курс доллара 30 марта снизился с 28,18 грн до 28,06 грн.
Экономика Украины лучше готова к кризису, чем было 10 лет назад. Об этом заявил заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб.
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