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Факты / Украина / Бизнес и финансы

В Украине упал спрос на иностранную валюту

Нацбанку 30 марта не приходилось продавать валюту из резервов для сдерживания курса валют.

Об этом сообщают в Национальном банке Украины.

— Как и на прошлой неделе, рынок балансировался без нашего участия около отметки 28 грн за доллар. Спрос и предложение валюты со стороны бизнеса в целом уравновешены, — отмечают в Нацбанке.

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Спрос на валюту упал и среди граждан. Украинцы начали продавать валюты больше, чем покупать.

Официальный курс доллара 30 марта снизился с 28,18 грн до 28,06 грн.

Экономика Украины лучше готова к кризису, чем было 10 лет назад. Об этом заявил заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб.

Источник: НБУ

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