В Украине зафиксировали 548 случаев коронавируса, 13 человек умерли

В Украине по состоянию на 22.00 30 марта зафиксировали 548 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.

Умерли от коронавируса 13 человек. Всего 8 человек уже выздоровели — повторное лабораторное исследование не показало вируса в организме.

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В частности, в Одессе зафиксировали еще два положительных результата исследования на Covid-19. Диагноз подтвержден у 73-летней одесситки и 60-летнего жителя села Нерубайское. Отмечается, что оба пациента не были за границей.

На Тернопольщине зафиксировали 78 случаев Covid-19, в том числе один человек умер в Монастырском районе.

Ранее Факты ICTV писали, что 30 марта в Белой Церкви от осложнений коронавируса умер 46-летний мужчина.

Мужчина работал врачом-судмедэкспертом. Предположительно он был инфицирован коронавирусом во время поездки за границу.