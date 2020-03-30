В Украину из Южной Кореи доставили 100 тыс. ПЦР-тестов для диагностики коронавируса

30 марта из города Сеул Республики Кореи в Украину прибыл самолет со 100 тыс. ПЦР-тестов для выявления Covid-19.

По инициативе Офиса президента груз доставили в Украину.

После прохождения таможенных процедур по оформлению тест-системы доставят в инфекционные лаборатории всех областей страны, которые имеют надлежащие условия для хранения.

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Набор тест-системы компании SolGent содержит все необходимые компоненты для полимеразной цепной реакции. Тестирование длится от 105 до 120 минут.

Напомним, по состоянию на 30 марта в Украине зафиксировано 480 случаев Covid-19. От коронавируса умерли 11 человек, а выписаны — 6.

Ранее Факты ICTV писали, что Минздрав ввел новые подходы к лечению Covid-19.

На сайте Национальной службы здоровья есть список из 240 больниц «первой волны», куда будут принимать больных коронавирусом.