PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

В Украину из Южной Кореи доставили 100 тыс. ПЦР-тестов для диагностики коронавируса

30 марта из города Сеул Республики Кореи в Украину прибыл самолет со 100 тыс. ПЦР-тестов для выявления Covid-19.

По инициативе Офиса президента груз доставили в Украину.

ПЦР-тесты

После прохождения таможенных процедур по оформлению тест-системы доставят в инфекционные лаборатории всех областей страны, которые имеют надлежащие условия для хранения.

Читайте: ПЦР или экспресс: как проходит тест на коронавирус и можно ли его купить

Набор тест-системы компании SolGent содержит все необходимые компоненты для полимеразной цепной реакции. Тестирование длится от 105 до 120 минут.

Напомним, по состоянию на 30 марта в Украине зафиксировано 480 случаев Covid-19. От коронавируса умерли 11 человек, а выписаны — 6.

Ранее Факты ICTV писали, что Минздрав ввел новые подходы к лечению Covid-19.

На сайте Национальной службы здоровья есть список из 240 больниц «первой волны», куда будут принимать больных коронавирусом.

Источник: Офис президента

Фото: Офис Президента

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка