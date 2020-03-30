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Факты / Украина / Политика

Верховная Рада: онлайн-трансляция заседания 30 марта

Прямую онлайн-трансляцию заседания Верховной Рады IX созыва 30 марта можно смотреть онлайн на сайте Факты ICTV.

Народные депутаты планируют рассмотреть помимо вопросов, связанных с кадровыми перестановками в Кабинете министров, также ряд законопроектов, в том числе, по борьбе с коронавирусом.

Также на внеочередном заседании будет проголосован законопроект о внесении изменений в госбюджет Украины на 2020 год.

Читайте: Коронавирус, Кабмин и бюджет 2020: повестка дня Рады на 30 марта

Народные избранники соберутся в сессионном зале Рады в 14.00.


Напомним, перед внеочередным заседанием Рады 30 марта президент Украины Владимир Зеленский встретился с руководителями парламентских фракций.

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