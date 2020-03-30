Я буду бороться за жизнь каждого украинца – Степанов

Украина должна рассчитывать только на собственные силы и свою армию медиков, которые должны быть экипированы и защищены.

Об этом заявил новоназначенный глава Министерства здравоохранения Максим Степанов.

— Действия Минздрава будут быстрыми и системными. И главное – я буду бороться за жизнь каждого украинца. Не только во время эпидемии. Потому коронавирус пройдет. А украинская медицина имеет еще кучу проблем, которые ждут решения. И мы их решим обязательно. Все права на ошибки уже использованы, – сказал он.