Я буду бороться за жизнь каждого украинца – Степанов

Украина должна рассчитывать только на собственные силы и свою армию медиков, которые должны быть экипированы и защищены.
Об этом заявил новоназначенный глава Министерства здравоохранения Максим Степанов.
— Действия Минздрава будут быстрыми и системными. И главное – я буду бороться за жизнь каждого украинца. Не только во время эпидемии. Потому коронавирус пройдет. А украинская медицина имеет еще кучу проблем, которые ждут решения. И мы их решим обязательно. Все права на ошибки уже использованы, – сказал он.
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Степанов пообещал в режиме онлайн информировать украинцев о реальном положении вещей.
Напомним, 30 марта Верховная Рада назначила министром здравоохранения Максима Степанова. За соответствующее решение проголосовали 246 депутатов.