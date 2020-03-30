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Как правильно писать заявление на отпуск

Каждый из нас имеет право на отдых — это предусмотрено законодательством Украины, поэтому Факты ICTV помогут вам узнать, как правильно написать заявление на отпуск.

Конечно, каждое предприятие имеет свои требования к написанию — использование специфических названий, имен, символов, но стандартное оформление остается неизменным.

Любой вид заявления на отпуск имеет стандартные требования к оформлению.

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Обязательными являются следующие элементы:

  1. Шапка — в ней вы указываете, на чье имя пишете заявление (должность, название фирмы и Ф.И.О), ваша должность и реквизиты.
  2. Заголовок — ЗАЯВЛЕНИЕ.
  3. Текст — указываете запрос, продолжительность и причина отпуска.
  4. Дата написания и подпись.

Пример заявления на отпуск с сохранением заработной платы

Основной ежегодный отпуск оплачивается компанией или юридическим лицом, взявшим вас на работу.

Как правильно писать заявление на отпуск

Продолжительность такого отпуска должна быть не менее 24-х рабочих дней.

Пример заявления в связи с беременностью и родами

Беременные женщины имеют право на оплачиваемый отпуск, продолжительность которого составляет 70 дней до родов и 56 — после.

Как правильно писать заявление на отпуск

В случае рождения двух и более детей или осложнений после родов отпуск может длиться 70 дней после родов.

Пример заявления с последующим увольнением

Если вы увольняетесь, но не использовали свое право на отпуск, то можете беспрепятственно его взять или получить его денежную стоимость.

Как правильно писать заявление на отпуск

Но это не касается случая, когда увольнение произошло из-за нарушения трудовой дисциплины.

Пример заявления на отпуск по уходу за ребенком

Такой отпуск может брать любой из совершеннолетних членов семьи, ухаживающий за ребенком до трехлетнего возраста.

Как правильно писать заявление на отпуск

Во время отпуска по уходу за ребенком работник не теряет свою должность и рабочее место. Обязательным приложением к документу является свидетельство о рождении ребенка.

Пример заявления без сохранения заработной платы

Отпуск без сохранения заработной платы тоже предусмотрен законом Украины. Он характеризуется появлением непредвиденных обстоятельств, в связи с которыми вы не можете работать.

Как правильно писать заявление на отпуск

Такое заявление заполняется в зависимости от причины вашего отсутствия (отличается содержание документа).

К слову, Факты ICTV недавно писали, что такое Муниципальная няня и как ею воспользоваться.

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