ЕС выделяет Украине €80 млн для борьбы с коронавирусом

Европейский союз предоставляет Украине €80 млн финансовой помощи для борьбы с коронавирусом.

Об этом говорится в заявлении Представительства ЕС в Украине.

— Мы поддерживаем реагирование Украины на резкий рост потребностей в области здравоохранения и социальной помощи, а также необходимости защиты бизнеса и рабочих мест, — говорит Оливер Варгеи, комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению.

В рамках программы Восточного партнерства ЕС выделяет €140 млн.

€80 млн получит Украина. Остальные деньги пойдут Армении, Азербайджану, Беларуси, Грузии и Молдове.

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Финансовая помощь направлена ​​на:

поддержку системы здравоохранения Украины;

поддержку экономики Украины, в частности малых и средних предприятий;

поддержку наиболее пострадавших от кризиса в сотрудничестве с партнерскими общественными организациями.

Кроме того, ЕС готов передать 500 млн евро в государственный бюджет Украины по программе макрофинансовой помощи в виде займа с низкими процентами.

Как писали Факты ICTV, Евросоюз запретил передвижение через свои внешние границы сроком на 30 дней.

Будут пропускать в Шенгенскую зону только граждан ЕС.

Источник: Представительство ЕС в Украине

Видео: European Union in Ukraine