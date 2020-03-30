Курс валют НБУ на 30 марта 2020 в Украине

Национальный банк Украины понизил курс гривны на более чем 4 копейки по отношению к доллару и почти на 4 копейки по отношению к евро.
Курс евро установлен на уровне 30,90 грн.
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Курс валют в Украине от НБУ на 28.03:
- 1 доллар США – 28,18 грн;
- 1 евро – 30,90 грн.
Таким образом, курс доллара вырос до нового максимума в 2020 году. Предыдущее максимальное значение было зафиксировано 27 марта – 28,14 грн за доллар.
Ранее Факты ICTV писали, что впервые за три дня Нацбанк вышел на межбанковский валютный рынок. Национальный регулятор продал $11 млн из резервов.
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