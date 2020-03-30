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Факты / Украина

Обеспечение питания военнослужащих: Рада приняла изменения в бюджет 2020

Верховная Рада на внеочередном заседании 30 марта голосами 302 народных депутатов приняла в целом законопроект №3254 О внесении изменений в закон о государственном бюджете на 2020 год по обеспечению питания для военнослужащих.

В пояснительной записке отмечается, что существует реальный риск срыва обеспечения питанием личного состава ВСУ в связи с отказом победителя по результатам проведенных процедур ООО ПОНТЕМ.УА предоставлять такие услуги из-за распространения коронавируса.

Поэтому Рада позволила продлить в 2020 году действия договоров, заключенных в 2019 году с субъектами хозяйствования с целью недопущения срыва питания военнослужащих.

Читайте: Внеочередное заседание Рады 30 марта: все принятые законы (СПИСОК)

Верховная Рада также в экспресс-режиме проголосовала за ряд законопроектов по борьбе с коронавирусом.

Кстати, Верховная Рада на внеочередном заседании 30 марта не рассматривала вопрос назначения Ольги Буславец министром энергетики и защиты окружающей среды, поскольку президент Владимир Зеленский отозвал это представление.

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