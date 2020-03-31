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Факты / Украина / Общество

Антисептик для рук: простой рецепт от доктора Комаровского

Одной из обязательных мер для предотвращения заболевания коронавирусом является регулярная обработка рук антисептиком.

Известный врач Евгений Комаровский рассказал простой рецепт санитайзера и поделился, как сделать антисептик для рук в домашних условиях.

Ингредиенты:

  • Спирт — 240 мл;
  • Перекись 3% — 15 мл;
  • Глицерин – 5 мл;
  • Вода – 60 мл.

Способ приготовления:

Выливаем в емкость спирт, набираем шприцом перекись водорода и добавляем в емкость со спиртом, добавляем глицерин и воду, размешиваем раствор.

К слову, ранее Евгений Комаровский рассказал, какие симптомы коронавируса появляются у детей.

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