Национальный банк Украины на 31 марта установил официальный курс на уровне 28,06 грн за доллар, что на 12 копеек меньше, по сравнению с предыдущим банковским днем.
Курс евро регулятор установил на уровне 30,96 грн. Это на 6 копеек больше, по сравнению с предыдущим днем.
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Курс валют в Украине от НБУ на 31.03:
- 1 доллар США — 28,06 грн;
- 1 евро — 30,96 грн;
- 1 польский злотый — 6,80;
- 10 российских рублей — 3,51 грн.
К слову, ранее Кабмин ухудшил макропрогноз на 2020 год. По его прогнозам, среднегодовой курс гривны будет колебаться на уровне 29,5 грн/$1.
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