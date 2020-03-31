Коронавирус Covid-19 стремительно распространился по миру. Он зафиксирован уже более чем в 180 странах, а количество больных преодолело отметку в 720 тыс. В Украине по состоянию на 31 марта выявлено 549 случаев заражения болезнью.

В этот непростой для нашей страны период важно объединяться и помогать друг другу.

В первоочередной поддержке нуждаются больницы, которые еще в недостаточном количестве оборудованы необходимыми аппаратами для эффективного лечения Covid-19, а также врачи, которые, подвергая себя опасности, работают с людьми, потенциально больными новым коронавирусом.

Читайте: Четыре маски на бригаду и без защитных костюмов: как работают медики во время карантина

Именно поэтому Украинская биржа благотворительности запустила сбор средств для того, чтобы закупить необходимое в борьбе с коронавирусом оборудование и средства защиты. Каждый из нас может помочь спасти Украину.

Факты ICTV рассказывают, как присоединиться к инициативе и почему это важно сделать.

Что нужно купить?

Украинская биржа благотворительности собирает средства, чтобы приобрести медицинское оборудование, в частности мониторы пациентов, аппараты ИВЛ, автоматические гематологические анализаторы крови. Это специальные устройства, которые позволяют проводить исследования клеток крови и могут обрабатывать много образцов подряд.

А также нужно закупить средства защиты медиков. В бирже отмечают — без них работа врачей с инфицированными просто невозможна, а их критически не хватает. Мы же не можем подвергать опасности жизни тех, кто должен спасать других.

— Самый большой фокус — на закупке средств индивидуальной защиты. Это защитные костюмы, маски, перчатки, бахилы — все то, что может изолировать врача от больных пациентов и не переносить вирус дальше, — рассказывает директор Украинской биржи благотворительности Ирина Гуцал.

Мировая практика показывает, добавляет глава УББ, важным в ситуации эпидемии является не столько материально-техническое обеспечение, сколько система защиты самих медработников от возможности заболеть и перестать выполнять свои функции.

Для того, чтобы закупить необходимое, нужно собрать 1 954 602 грн. Если мы будем равнодушными, врачам не справиться с болезнью.

— Мы созваниваемся со многими больницами, которые были выбраны в качестве опорных пунктов, а также получаем обращения от других больниц, которые говорят о том, что на данном этапе они не готовы и у них нет средств защиты врачей и медсотрудников, — отмечает Ирина Гуцал.

Как помочь?

Для того, чтобы сделать благотворительный взнос на помощь в борьбе с коронавирусом, нужно:

перейти на сайт Украинской биржи благотворительности и перевести желаемую сумму с карточки.

или отправить СМС на номер 88001, и с вашего счета будут списаны 20 грн. (Услуга благотворительной SMS доступна только для абонентов предоплаченной мобильной связи Киевстар, Vodafone, lifecell и абонентов 3Mob).

Что такое Украинская биржа благотворительности?

Украинская биржа благотворительности — это независимая общенациональная социальная инфраструктура онлайн-благотворительности, где размещаются проекты по сбору средств на различные инициативы.

Помогать через Украинскую биржу благотворительности — это безопасно. С каждым Оператором помощи заключается аккредитационный договор. При первом доказанном случае нецелевого использования средств, полученных с помощью УББ, Оператор помощи теряет аккредитацию.

— На нашем сайте обязательно в каждом проекте будут размещены полные отчеты с предоставлением информации о том, что было закуплено, сколько это стоило, куда это было передано. Это принципиальная позиция нашей платформы, — уверяет директор УББ.

Сейчас очень важно не быть равнодушными. Только объединившись и помогая друг другу, удастся победить эпидемию коронавируса в Украине.