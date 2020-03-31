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Факты / Украина

Двое больных с коронавирусом в Киеве – в крайне тяжелом состоянии

Два пациента с диагнозом коронавирус находятся в крайне тяжелом состоянии, они подключены к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), так называемым искусственным легким, сообщила главный врач Александровской клинической больницы в Киеве Людмила Антоненко.

– Оба пациента на ЭКМО крайне тяжелые. Одному из них именно сейчас проводится диализ, – написала она в соцсети.

По ее словам, в инфекционном отделении больницы проходят лечение 60 пациентов с подозрением на Covid-19, у 39 этот диагноз подтвержден, с пневмонией – 37 больных.

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Антоненко также выложила фото, как больным с Covid-19 проводят диализ.

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Напомним, по состоянию на 22.00 30 марта в Украине 548 подтвержденных случаев Covid-19. Умерли от коронавируса 13 человек. Всего 8 человек уже выздоровели — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Фото: Людмила Антоненко

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