Двое больных с коронавирусом в Киеве – в крайне тяжелом состоянии

Два пациента с диагнозом коронавирус находятся в крайне тяжелом состоянии, они подключены к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), так называемым искусственным легким, сообщила главный врач Александровской клинической больницы в Киеве Людмила Антоненко.

– Оба пациента на ЭКМО крайне тяжелые. Одному из них именно сейчас проводится диализ, – написала она в соцсети.

По ее словам, в инфекционном отделении больницы проходят лечение 60 пациентов с подозрением на Covid-19, у 39 этот диагноз подтвержден, с пневмонией – 37 больных.

Читайте: Карантин в Украине — все, что нужно знать и последние новости

Антоненко также выложила фото, как больным с Covid-19 проводят диализ.

Напомним, по состоянию на 22.00 30 марта в Украине 548 подтвержденных случаев Covid-19. Умерли от коронавируса 13 человек. Всего 8 человек уже выздоровели — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Фото: Людмила Антоненко