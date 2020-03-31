Фоменко назначили временно и.о. министра культуры и информполитики

Кабинет Министров назначил Светлану Фоменко временно исполняющей обязанности министра культуры и информполитики.

Распоряжениями №356 и №359 от 29 марта в связи с переименованием ведомства в Министерство культуры и информационной политики правительство оставило за Светланой Фоменко должность заместителя министра культуры и информационной политики Украины по вопросам европейской интеграции, а также временно возложило на нее обязанности министра.

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Кроме того, правительство также постановило, что Артем Биденко продолжит работать на должности государственного секретаря Министерства культуры и информполитики.

Напомним, согласно постановлению №238 от 23 марта Кабинет Министров переименовал Министерство культуры, молодежи и спорта в Министерство культуры и информационной политики.

Фото: Министерство культуры и информполитики