Группа ICU сохранила лидерство на рынке управления активами по итогам 2019 года

Группа ICU подвела итоги управления локальными активами за 2019 год. В ICU сообщили, что активы инвестиционных и пенсионных фондов под управлением группы в Украине с учетом успешной реализации ряда проектов в области недвижимости и прямого инвестирования превышают 2 млрд грн.

Размер и доходность данных фондов по-прежнему являются одними из самых высоких на украинском рынке.

— Наши приоритеты — упрощение доступа клиентов к финансовым продуктам, диджитализация и региональная экспансия. В прошлом году мы внедрили онлайн-системы доступа и платежей, в том числе за счет работы с платежными системами Приват и Портмоне. Сейчас мы уже подключились и к Монобанку. Также мы существенно расширили клиентскую базу в Днепре, Харькове, Одессе и Львове. Все это стало основой высоких показателей в 2019 году, — прокомментировал Константин Стеценко, соучредитель группы ICU.

Фонд облигаций под управлением ICU – крупнейший в своем сегменте в Украине, активы фонда — 219,9 млн грн, доходность за прошлый год составляет 21,15%. Это на 6% превышает украинский индекс ставок по депозитам физических лиц (UIRD) и более чем в пять раз обгоняет инфляцию за 2019 год.

— Пенсионные активы под нашим управлением выросли на 19% до 555 млн грн, по этому показателю мы занимаем первое место среди всех КУА, управляющих активами негосударственных пенсионных фондов в Украине. При этом доходность наших фондов уже четвертый год подряд опережает инфляцию, несмотря на консервативные стратегии инвестирования, — отмечает Григорий Овчаренко, управляющий локальными активами группы ICU.

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Открытые негосударственные пенсионные фонды (НПФ) ICU Династия, Эмерит-Украина и Взаимопомощь продемонстрировали доходность 19,04%, 19,03% и 17,75%. Они заняли 2, 3 и 4 места среди всех зарегистрированных открытых НПФ в стране, а корпоративный НПФ Укрэксимбанк под управлением ICU c показателем 13,06% занял второе место среди корпоративных пенсионных фондов.

Группа ICU – независимая финансовая группа, предоставляющая брокерские услуги, услуги по управлению активами и частным акционерным капиталом. Группа специализируется на рынках Центральной и Восточной Европы, управляет активами в размере более $500 млн. Учредители ICU – Макар Пасенюк и Константин Стеценко.

Напомним, группа ICU профинансировала поставку реанимационного оборудования, расходных материалов для реанимаций и единственно точных тестов для диагностики коронавируса в опорные больницы Киева для взрослого населения, а также в перинатальный центр для беременных.