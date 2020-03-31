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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Гривна укрепилась на межбанке – курс валют 31 марта

Гривна на межбанке продолжила укрепляться и достигла 27,59 грн/$1, на наличном рынке – 27,54-28,21 грн/$1.

В понедельник еще было зафиксировано снижение до 28,105 грн/$1.

Курс гривны на межбанковском валютном рынке к полудню вторника укрепился до 27,59 грн/$1. Котировки национальной валюты составили 27,57-27,61 грн/$1.

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По мнению дилеров, курс гривны укрепился на фоне принятия Верховной Радой закона об открытии рынка земли и принятие за основу законопроекта о банках, которые необходимы для заключения соглашения с МВФ.

Согласно данным НБУ, справочный курс гривны на межбанке во вторник продолжил укрепляться и достиг 27,63 грн/$1 с 28,06 грн/$1 днем ранее.

Ранее Факты ICTV писали, что на третьем внеочередном заседании парламента 30 марта нардепы 267 голосами поддержали в первом чтении и за основу законопроект №2571-д о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.

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