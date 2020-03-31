Больные Covid-19 могут выходить в магазин и аптеки при определенных условиях — Кабмин

Больные коронавирусом или контактные лица, находящиеся на самоизоляции, могут в экстренных случаях выходить в аптеки и магазины.

Соответствующие изменения в постановление Кабмина О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 (№211) правительство утвердило на заседании.

В частности, разрешается посещение в неотложных случаях мест торговли продуктами питания, средствами гигиены, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и учреждений здравоохранения при использовании средств индивидуальной защиты и соблюдении расстояния не менее 1,5 метра.

Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби Covid-19 by Віта Гірко on Scribd

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В постановлении также говорится о том, что лица, нуждающиеся в самоизоляции, обязаны воздерживаться от контакта с другими людьми, кроме тех, с которыми совместно проживают, посещения общественных мест.

Срок самоизоляции больного и лиц, нуждающихся в самоизоляции в результате контакта с больным, определяет врач.

К слову, ранее Минздрав разрешил работу продуктовых рынков в карантин. Однако продуктовые рынки смогут работать только после выполнения определенных условий.