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Факты / Украина / Общество

Больных с Covid-19 могут разместить во Дворце спорта и выставочном центре

В Україні функціонує 240 закладів для госпіталізації інфікованих коронавірусом пацієнтів. Загалом на території держави є більше 67 тис. ліжкомісць, де можуть розташувати пацієнтів.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Украины, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

— У нас есть математическая модель, которая позволяет прогнозировать пик заболеваемости. Первая волна заболеваний это 67 тыс. коек, но еще есть больницы второй волны, которые будут подключены в случае, когда 50% из 67 тыс. коек займут инфицированные пациенты, — пояснил Ляшко.

Он добавил, что в критической ситуации, когда не будет хватать помещение, чтобы разместить пациентов специалисты будут готовы использовать для этого выставочные центры, Дворец спорта и другие концертные помещения.

— Но мы можем предотвратить это, если просто соблюдать условия карантина, — отметил медик.

Виктор Ляшко вновь повторил, что все лица, контактировавшие с больным или вернулись из-за границы должны самоизолироваться на 14 дней.

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Напомним, по состоянию на 31 марта в мире коронавирусом инфицировано 786 228 человек. Из них 166 041 пациент излечился от болезни, а 37 810 — умерли.

Недавно США заняли первое место среди стран с наибольшим количеством подтвержденных случаев — 164 539 больных, из которых 3 164 умерли.

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