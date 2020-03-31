Инфицированного коронавирусом Шахова выписали из больницы

Нардепа от депутатской группы Доверие Сергея Шахова выписали из инфекционной больницы, хотя результаты тестирования на наличие Covid-19 еще неизвестны.
— Начну с хорошего. Меня только что выписали из больницы. Хотя теста еще нет, но легкие уже чистые. И поэтому я попросился домой.
Нужно освободить палату для более тяжелых больных, поступающих в больницы, — подчеркнул политик.
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Напомним, о том, что нардеп Сергей Шахов заболел коронавирусом, стало известно 18 марта. Накануне он находился в Италии. Позже коронавирус также подтвердили у его жены.
21 марта Шахова госпитализировали в Александровскую больницу с пневмонией.
Истояник: Сергей Шахов
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