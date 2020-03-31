PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Инфицированного коронавирусом Шахова выписали из больницы

Нардепа от депутатской группы Доверие Сергея Шахова выписали из инфекционной больницы, хотя результаты тестирования на наличие Covid-19 еще неизвестны.

— Начну с хорошего. Меня только что выписали из больницы. Хотя теста еще нет, но легкие уже чистые. И поэтому я попросился домой.

Нужно освободить палату для более тяжелых больных, поступающих в больницы, — подчеркнул политик.

Читайте: Шахов заболел коронавирусом — что известно и кого должны госпитализировать

Напомним, о том, что нардеп Сергей Шахов заболел коронавирусом, стало известно 18 марта. Накануне он находился в Италии. Позже коронавирус также подтвердили у его жены.

21 марта Шахова госпитализировали в Александровскую больницу с пневмонией.

Истояник: Сергей Шахов

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка