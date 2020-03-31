Инфицированного коронавирусом Шахова выписали из больницы

Нардепа от депутатской группы Доверие Сергея Шахова выписали из инфекционной больницы, хотя результаты тестирования на наличие Covid-19 еще неизвестны.

— Начну с хорошего. Меня только что выписали из больницы. Хотя теста еще нет, но легкие уже чистые. И поэтому я попросился домой.

Нужно освободить палату для более тяжелых больных, поступающих в больницы, — подчеркнул политик.