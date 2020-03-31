Сколько в Украине случаев коронавируса 31.03.2020 - статистика МОЗ

По состоянию на 31 марта 2020 года в Украине зафиксировано 549 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией Covid-19, которая зародилась в китайском городе Ухань.
Всего зафиксировано 13 смертей. 8 человек уже выздоровели, из них двое детей — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
Случаи подтверждено:
- Винницкая область — 36 случаев;
- Волынская область — 3 случая;
- Днепропетровская область — 9 случаев;
- Донецкая область — 6 случаев;
- Житомирская область — 5 (1 летальный) случаев;
- Закарпатская область — 1 случай;
- Запорожская область — 13 случаев;
- Ивано-Франковская область — 45 (3 летальных) случаев;
- Киев — 107 случаев;
- Киевская область — 52 случая (2 летальных);
- Кировоградская область — 4 случая;
- Львовская область — 6 случаев;
- Луганская область — 2 случая;
- Одесская область — 11 случаев;
- Полтавская область — 1 случай;
- Ровенская область — 13 случаев (3 летальных);
- Сумская область — 10 случаев (1 летальный);
- Тернопольская область — 78 случаев (1 летальный);
- Харьковская область — 1 случай;
- Херсонская область — 1 случай;
- Хмельницкая область — 3 случая;
- Черкасская область — 50 случаев;
- Черновицкая область — 90 (2 летальных) случаев;
- Черниговская область — 2 случая.
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Напомним, по состоянию на 31 марта в мире коронавирусом инфицировано 786 228 человек. Из них 166 041 пациент излечился от болезни, а 37 810 — умерли.
Недавно США заняли первое место среди стран с наибольшим количеством подтвержденных случаев — 164 539 больных, из которых 3 164 умерли.