Сколько в Украине случаев коронавируса 31.03.2020 - статистика МОЗ

По состоянию на 31 марта 2020 года в Украине зафиксировано 549 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией Covid-19, которая зародилась в китайском городе Ухань.

Всего зафиксировано 13 смертей. 8 человек уже выздоровели, из них двое детей — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Случаи подтверждено:

Винницкая область — 36 случаев;

Волынская область — 3 случая;

Днепропетровская область — 9 случаев;

Донецкая область — 6 случаев;

Житомирская область — 5 (1 летальный) случаев;

Закарпатская область — 1 случай;

Запорожская область — 13 случаев;

Ивано-Франковская область — 45 (3 летальных) случаев;

Киев — 107 случаев;

Киевская область — 52 случая (2 летальных);

Кировоградская область — 4 случая;

Львовская область — 6 случаев;

Луганская область — 2 случая;

Одесская область — 11 случаев;

Полтавская область — 1 случай;

Ровенская область — 13 случаев (3 летальных);

Сумская область — 10 случаев (1 летальный);

Тернопольская область — 78 случаев (1 летальный);

Харьковская область — 1 случай;

Херсонская область — 1 случай;

Хмельницкая область — 3 случая;

Черкасская область — 50 случаев;

Черновицкая область — 90 (2 летальных) случаев;

Черниговская область — 2 случая.

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Напомним, по состоянию на 31 марта в мире коронавирусом инфицировано 786 228 человек. Из них 166 041 пациент излечился от болезни, а 37 810 — умерли.

Недавно США заняли первое место среди стран с наибольшим количеством подтвержденных случаев — 164 539 больных, из которых 3 164 умерли.