Кому закрыли въезд и выезд из Киева — объяснение КГГА

Условия въезда в Киев транспортных средств и граждан на время карантина касается только автобусов межобластного и междугородного сообщения.

Запрет пока не распространяется на легковые автомобили, но только через контрольно-пропускные пункты.

Отдельный порядок въезда предусмотрен для служебных и арендованных автобусов различных ведомств.

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Мерить температуру водителям и пассажирам авто будут пока выборочно. В случае ухудшения ситуации — обязательно.

В случае выявления у водителя или пассажиров признаков острых респираторных заболеваний, такие граждане направляются на лечение или самоизоляцию.

— Граждане, которые вернулись из стран, где зафиксировано массовое заражение коронавирусом, должны предоставить информацию о себе на горячую линию Контактного центра города Киева 15-51. Также должны самоизолироваться, — говорится в сообщении.

На улице киевляне должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Напомним, в столице на время карантина стоматологи будут предоставлять только неотложную помощь.

Это необходимо для безопасности врачей и пациентов, ведь человек может не подозревать, что инфицирован, и переносить болезнь в легкой форме.