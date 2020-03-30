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Факты / Украина

Кризис — это большие возможности, мы изменим правила игры — Петрашко

Кризис даст возможность изменить правила игры для украинского бизнеса.

Об этом заявил министр экономики Игорь Петрашко.

Министра уверен, что у Украины есть талант, человеческий потенциал и разработки, которые можно продвигать на мировой рынок.

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По его словам, сейчас украинцы возвращаются в страну и необходимо дать им возможность реализоваться.

Петрашко подчеркнул, что Минэкономики будет работать над созданием условий для развития промышленности, поскольку кризис в Украине является теперь промышленным, а не финансовой.

— Уникальность этого кризиса заключается в том, что это кризис, в первую очередь, промышленный, а не финансовый. Мы видим, что разрушаются цепочки поставок, есть ограничения в движении людей, в движении товаров. Это не способствует развитию промышленности, — сказал он.

Напомним, 17 марта Игорь Петрашко стал новым министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Народные депутаты поддержали его кандидатуру 243 голосами.

Источник: Свобода слова

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